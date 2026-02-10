Cronaca
Dà di matto a Mongrando e poi al pronto soccorso
Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine
Prima crea problemi a Mongrando, poi viene portato in ospedale. E anche al pronto soccorso dà in escandescenza.
Non è la prima volta che l’uomo è protagonista di episodi del genere.
