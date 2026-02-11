Seguici su

CronacaValle Cervo

Garage a fuoco nella notte ad Andorno Micca

Sul posto i vigili del fuoco

Pubblicato

27 secondi fa

il

incendio scantinato donna bambino

Intervento ieri sera ad Andorno Micca, martedì 10 febbraio, dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato all’interno di un garage. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Non si segnalano  persone ferite. Ancora da chiarire le cause dell’incendio e gli eventuali danni alla struttura.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.