CronacaValle Cervo
Garage a fuoco nella notte ad Andorno Micca
Sul posto i vigili del fuoco
Intervento ieri sera ad Andorno Micca, martedì 10 febbraio, dei vigili del fuoco per un incendio scoppiato all’interno di un garage. Sul posto sono intervenuti i soccorsi. Non si segnalano persone ferite. Ancora da chiarire le cause dell’incendio e gli eventuali danni alla struttura.
