Andorno Micca: fiamme in un garage

Una persona è stata affidata alle cure dei sanitari del 118

Ieri sera, alle 19:30, i Vigili del fuoco di Biella sono stati chiamati per un incendio di un garage in Via Bernardino Galliari nel Comune di Andorno Micca.

Arrivati sul posto hanno verificato e evacuato la zona per poi iniziare le opere dí spegnimento.

L’incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza dopo qualche ora.

Una persona è sta affidata alle cure del 118.

