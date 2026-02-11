CronacaValle Cervo
Andorno Micca: fiamme in un garage
Una persona è stata affidata alle cure dei sanitari del 118
Ieri sera, alle 19:30, i Vigili del fuoco di Biella sono stati chiamati per un incendio di un garage in Via Bernardino Galliari nel Comune di Andorno Micca.
Arrivati sul posto hanno verificato e evacuato la zona per poi iniziare le opere dí spegnimento.
L’incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza dopo qualche ora.
Una persona è sta affidata alle cure del 118.
