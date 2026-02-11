Bestemmia al bar poi disturba al supermercato e in tabaccheria

Intervento dei carabinieri ieri mattina al bar dell’ospedale di Ponderano per un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che si è messo a bestemmiare e dire oscenità davanti a diverse persone. All’arrivo dei militari l’uomo si allontanava dopo aver pagato il conto. Poco dopo lo stesso è stato protagonista di un altro episodio in centro a Biella al supermercato prendendosela con una cassiera. Anche in questo caso sono intervenuti i carabinieri. E per finire poco dopo altra chiamata al numero di emergenza per segnalare la presenza del soggetto in una tabaccheria dove disturbava i clienti.

