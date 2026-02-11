AttualitàBiella
Intossicazione da monossido di carbonio per madre e figlia
Grave la giovane
Intervento ieri notte di 118 e vigili del fuoco ieri notte poco prima di mezzanotte in via Santuario di Oropa a Biella. Madre e figlia sono state intossicaste dal monossido di carbonio. La giovane è stata ricoverata in codice rosso e si è proceduto al trattamento in camera iperbarica. Sono in corso accertamenti.
