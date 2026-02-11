Seguici su

Furto a Vigliano: portati via monili in oro

Brutta sorpresa per la proprietaria. I malviventi si sono introdotti dal balcone.

Brutta sorpresa per la proprietaria di una abitazione di Vigliano l’altro giorno. I malviventi si erano introdotti passando dal balcone e forzando la porta finestra. Una volta all’interno dell’abitazione avevano aperto tutti i cassetti alla ricerca di preziosi e sono scappati con vari monili in oro. Danno ancora da quantificare. Indagano i carabinieri.

