Addio a Ferruccio Falcetto, imprenditore di Mottalciata.

Mottalciata piange l’imprenditore Ferruccio Falcetto, 86 anni. L’uomo è sato da sempre attivo nel settore della riparazione e vendita di macchine agricole. La sua attività era partita nel 1965 e solo a fine 2025 si era fermato.

