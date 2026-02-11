Seguici su

Addio a Ferruccio Falcetto: imprenditore di Mottalciata

Aveva tenuto aperta l’officina di riparazione di macchine agricole fino a dicembre scorso

Pubblicato

10 secondi fa

il

una comunità in lutto per la giovane maestra

Addio a Ferruccio Falcetto, imprenditore di Mottalciata.

Mottalciata piange l’imprenditore Ferruccio Falcetto, 86 anni. L’uomo è sato da sempre attivo nel settore della riparazione e vendita di macchine agricole. La sua attività era partita nel 1965 e solo a fine 2025 si era fermato.

Argomenti correlati:
