Cane pastore maremmano uccide un altro cane a morsi a Cerrione

Il pastore che si era allontanato ora rischia una denuncia

58 secondi fa

Cane pastore uccide maremmano un altro cane a morsi a Cerrione.

Drammatico episodio a Cerrione ieri. Il proprietario ha trovato il suo cane morto all’interno della sua proprietà, Dalle telecamere ha potuto vedere cosa era successo poco prima. Un cane pastore, che seguiva un gregge di passaggio, era entrato nella proprietà uccidendo il cane a morsi per poi scappare. Le telecamere avrebbero inquadrato anche il pastore che si sarebbe accorto del fatto allontanandosi in fretta.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. I forestali hanno rintracciato il pastore e ora rischia una denuncia.

