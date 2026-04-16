Aggressione in centro a Biella. I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 15 aprile. Luogo del misfatto il locale Pizza Flash di Piazza Martiri della Libertà.

Aggressione in centro a Biella

Stando una prima ricostruzione di quanto accaduto, il protagonista in negativo della vicenda è un cliente, peraltro in evidente stato di ubriachezza (ovviamente molesta). L’uomo avrebbe dato in escandescenze, aggredendo il personale della locale e arrivando addirittura a colpire con una testata una persone. Coinvolti anche il titolare e una dipendende.

Immediatamente è stato dato l’allarme, uno dei feriti è stato trasportato in ospedale per accertementi e le cure del caso. L’aggressore è stato denunciato per minacce, resistenza e ubriachezza molesta. I carabinieri stanno cercando di stabilire l’esatta dinamica dei fatti anche attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.

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