Seguici su

BiellaCronaca

Aggressione in centro a Biella

E’ successo ieri sera in Piazza Martiri della Libertà

Pubblicato

2 minuti fa

il

aggressione in centro

Aggressione in centro a Biella. I fatti risalgono alla serata di ieri, mercoledì 15 aprile. Luogo del misfatto il locale Pizza Flash di Piazza Martiri della Libertà.

Aggressione in centro a Biella

Stando una prima ricostruzione di quanto accaduto, il protagonista in negativo della vicenda è un cliente, peraltro in evidente stato di ubriachezza (ovviamente molesta). L’uomo avrebbe dato in escandescenze, aggredendo il personale della locale e arrivando addirittura a colpire con una testata una persone. Coinvolti anche il titolare e una dipendende.

Immediatamente è stato dato l’allarme, uno dei feriti è stato trasportato in ospedale per accertementi e le cure del caso. L’aggressore è stato denunciato per minacce, resistenza e ubriachezza molesta. I carabinieri stanno cercando di stabilire l’esatta dinamica dei fatti anche attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.
LEGGI ANCHE: Gli spaccano una gamba a bastonate per vendicare l’aggressione al loro figlio

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.