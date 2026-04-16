Incendiò l’auto del vicino dopo una lite: condannato. Pena di 4 anni e 2 mesi per il responsabile del rogo. Era successo in frazione Campore di Valdilana.

Incendiò l’auto del vicino dopo una lite: condannato

E’ arrivata la sentenza per un episodio che lo scorso novembre aveva destato parecchio clamore in tutto il Biellese. Un uomo di 53 anni è stato condannato con rito abbreviato a due anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione (con la condizionale) per aver dato fuoco all’auto del vicino.

Le fiamme hanno rappresentato l’epilogo di una serata di tensione. Dopo una accesa lite, l’uomo avrebbe dato fuoco alla Mini Countryman del “rivale”, parcheggiata in garage. L’auto era andata completamente distrutta.

Subito i carabinieri avevano iniziato le indagini e avevano rintracciato il responsabile ancora in zona. Era visibilmente alterato, forse a causa dell’abuso di alcol, e era in possesso di un coltello. Aveva reagito minacciando e aggredendo i militari.

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