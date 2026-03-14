Seguici su

CircondarioCronaca

Auto in fiamme in mezzo alla strada

E’ successo ieri a Sandigliano

Pubblicato

8 secondi fa

il

auto in fiamme

Auto in fiamme in mezzo alla strada. Grande paura nella serata di ieri, venerdì 13 marzo, in via Dante Alighieri a Sandigliano.

Auto in fiamme in mezzo alla strada

Erano da poco passate le 22.30 quando una Ford Kuga stava percorrendo la strada che porta a Cerrione. Improvvisamente il mezzo, mentre si trovava in marcia, ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a fermare la vettura e ha lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme nell’arco di pochi minuti.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha danneggiato in modo importante la parte anteriore dell’automobili, di fatto andata distrutta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.
LEGGI ANCHE: Auto in fiamme in vicolo Galeazzo: è un incendio doloso

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.