Auto in fiamme in mezzo alla strada. Grande paura nella serata di ieri, venerdì 13 marzo, in via Dante Alighieri a Sandigliano.

Auto in fiamme in mezzo alla strada

Erano da poco passate le 22.30 quando una Ford Kuga stava percorrendo la strada che porta a Cerrione. Improvvisamente il mezzo, mentre si trovava in marcia, ha preso fuoco. Il conducente è riuscito a fermare la vettura e ha lanciato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme nell’arco di pochi minuti.

L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha danneggiato in modo importante la parte anteriore dell’automobili, di fatto andata distrutta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

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