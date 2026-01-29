Auto in fiamme in vicolo Galeazzo: è un incendio doloso.

Auto in fiamme in vicolo Galeazzo: è un incendio doloso

Proseguono a ritmo serrato le indagini sull’incendio divampato a Biella sabato sera, quando un’altra auto – la terza nel giro di pochi giorni – è stata distrutta da un incendio. Questa volta è successo in vicolo Galeazzo, traversa di via Dante Alighieri.

L’incendio è divampato poco dopo le 21. A prendere fuoco è stata un’Alfa Romeo Mito, che in quel momento era spenta e regolarmente parcheggiata lungo la strada. Il rogo ha interessato l’intera vettura, provocando ingenti danni e rischiando di estendersi anche ad altri veicoli vicini.

Pochi minuti dopo l’allarme dato da un passante, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. I pompieri si sono immediatamente messi all’opera e hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, scongiurando possibili conseguenze più gravi.

Testimoni hanno raccontato di aver udito continue piccole deflagrazioni provenire dall’auto mentre le fiamme avvolgevano l’auto.

Nel frattempo sul posto sono arrivate anche le volanti della polizia, che hanno avviato i primi accertamenti per chiarire cosa abbia provocato l’incendio.

Le indagini sono proseguite nei giorni successivi, a occuparsene è la squadra mobile. Dalla questura per il momento non arrivano aggiornamenti ufficiali, ma non sembrano più esserci dubbi sull’origine dolosa dell’incendio. Doloso era stato anche quello divampato pochi giorni prima in via Losana, dove in fiamme erano finite due vetture. Il presunto responsabile di quel primo episodio era stato individuato dalla polizia nei giorni successivi.

Per adesso tra i due casi non sembrerebbero esserci collegamenti, anche il modus operandi sarebbe diverso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook