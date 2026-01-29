Seguici su

Vigliano piange Anna Belmonte, scomparsa a 66 anni

Vigliano piange la scomparsa di Anna Belmonte, vedova Cagna, mancata improvvisamente all’affetto dei suoi cari all’età di 66 anni.

A darne il triste annuncio sono i figli Esterina con Hristo, Cristian, la nipote Gioia, la sorella Rosa, il fratello Armando, i cognati e cognate con le famiglie, i cugini Michele e Patrizia, nipoti, pronipoti, cugini, parenti e amici tutti.

La veglia di preghiera sarà recitata venerdì 30 gennaio alle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Vigliano Biellese. I funerali avranno luogo sabato 31 gennaio alle ore 15, nella stessa chiesa. Al termine della cerimonia religiosa, Anna sarà inumata nel cimitero locale.

In attesa delle esequie, la cara Anna si trova presso la Sala Commiato Bonino, in via Quintino Sella 64 a Valdengo, dove sarà possibile farle visita negli orari 8.30–12.00 e 14.30–18.00.

