Arrestato spacciatore marocchino. Nel tardo pomeriggio di martedì gli agenti della squadra mobile della Questura di Biella ha arrestato un 25enne per possesso di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, impegnati in un ordinario servizio, stavano pattugliando le vie di Andorno Micca quando hanno notato un giovane dal comportamento sospetto. Con il volto parzialmente coperto e con indosso guanti neri, è sbucato improvvisamente da una strada isolata costeggiata da alcune villette.

Fermato per un controllo, il ragazzo si è mostrato fin da subito poco collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Alla reiterata richiesta degli agenti, ha improvvisamente tentato la fuga. Ne è scaturito un inseguimento, conclusosi con una colluttazione durante la quale, non senza difficoltà, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a sottoporlo a perquisizione.

Il controllo ha dato esito positivo: addosso al giovane è stato rinvenuto un involucro contenente hashish, suddiviso in sei pezzi e abilmente occultato nei pantaloni. Alla domanda sulla sua presenza in zona, ha risposto di frequentare spesso l’area boschiva adiacente. Dove, all’interno di un casolare abbandonato, avrebbe allestito una sorta di palestra per allenarsi.

Gli agenti, raggiunto il luogo indicato, non hanno trovato solo attrezzi ginnici. Ma anche un bilancino elettronico con residui di hashish e un sacco nascosto sotto una trave della tettoia, contenente una tavoletta di hashish del peso di circa 70 grammi.

L’ispezione nell’abitazione

Alla luce di quanto emerso, i poliziotti hanno deciso di ispezionare anche l’appartamento che il ragazzo condivide con i familiari. E anche in questo caso le ricerche davano esito positivo: nella sua camera da letto sono stati ritrovati un involucro contenente altra sostanza stupefacente suddivisa in cinque dosi.

Il 25enne è stato così arrestato per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

