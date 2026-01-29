Camion ribaltato nella rotonda, autista imprigionato nell’abitacolo. L’uomo è stato poi liberato dai vigli del fuoco e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgomanero.

Camion ribaltato nella rotonda

Mattinata di forti disagi per il traffico sulla statale 32 in direzione Arona, nel territorio di Varallo Pombia, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Poco dopo le 10, un mezzo pesante carico di materiale inerte si è ribaltato all’interno della rotatoria in prossimità della Riseria Salsa, bloccando completamente la carreggiata.

Il camionista è rimasto incastrato nella cabina. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Arona, che hanno utilizzato cesoie e divaricatori per tagliare le lamiere. Una volta estratto, l’uomo è stato affidato alle cure del 118 e successivamente trasportato all’ospedale di Borgomanero: le sue condizioni, fortunatamente, non apparivano gravi.

La rimozione del mezzo

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Castelletto Ticino e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi. Dal comando dei vigili del fuoco di Novara è arrivata un’autogru, utilizzata assieme a una seconda per rimettere il mezzo in carreggiata. I pompieri hanno inoltre provveduto alla rimozione della terra dispersa sull’asfalto e alla messa in sicurezza della zona.

Durante le operazioni la statale 32 è rimasta chiusa al traffico, causando code e rallentamenti. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità solo al termine degli interventi.

LEGGI ANCHE: Auto ribaltata sulla Settimo Vittone

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook