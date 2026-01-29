Cede il tetto, gravemente ferito un operaio

Cede il tetto che sta riparando, gravemente ferito un operaio. L’uomo ha 41 anni, l’incidente è avvenuto in un capannone.

Cede il tetto

Grave incidente sul lavoro nei giorni scorsi a Castellamonte, nel Canavese. Un operaio di 41 anni, residente a Trino, è rimasto seriamente ferito dopo una caduta dall’alto mentre stava eseguendo interventi di manutenzione su un capannone industriale.

L’episodio si è verificato poco dopo le 10.30 in strada Cuorgnè, nella zona della frazione Spineto, alle spalle della vecchia fornace. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava sul tetto dell’edificio, quando per cause da chiarire, la copertura avrebbe improvvisamente ceduto. La vittima è precipitata all’interno dello stabile, dove sono presenti alcune officine. Il volo è stato di almeno sei metri.

L’allarme

A dare l’allarme sono stati i colleghi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e l’elisoccorso di Azienda Zero. L’operaio, inizialmente cosciente, presentava traumi gravi: dopo essere stato stabilizzato, è stato intubato e trasferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino.

Le sue condizioni sono giudicate serie. I medici hanno riscontrato traumi al torace, all’addome, al bacino e alla colonna vertebrale, la prognosi è riservata. Durante i soccorsi, un collega ha avuto un malore ed è stato accompagnato al pronto soccorso di Cuorgnè per accertamenti.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castellamonte e della Compagnia di Ivrea e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4. Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Ivrea, serviranno a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

