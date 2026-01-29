Seguici su

Suicidio sventato grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri

Un uomo stava tentando di togliersi la vita in un garage con i gas di scarico dell’auto

Suicidio sventato grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri. Un uomo stava tentando di togliersi la vita in un garage con i gas di scarico dell’auto.

Suicidio sventato a Romagnano: decisivo l’intervento dei carabinieri

Hanno agito con prontezza, sangue freddo e competenza i militari di Romagnano Sesia, che hanno salvato la vita a un uomo rinvenuto in condizioni critiche all’interno di un garage appunto.

Allertati tempestivamente, i militari hanno forzato l’accesso ai locali, trovando la vittima già priva di sensi. Fondamentale la preparazione del personale dell’Arma in materia di primo soccorso. Hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far riprendere le funzioni respiratorie dell’uomo fino all’arrivo 118. Un’ambulanza lo ha poi portato in ospedale.
