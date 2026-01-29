Anziano accusa un malore in piscina: rianimato e salvato. L’uomo ha avuto un arresto cardiaco, decisive le manovre dei bagnini e dei sanitari.

Anziano accusa un malore in piscina

Attimi di grande apprensione ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, alla piscina di via Trieste a Rivarolo Canavese. Un uomo di 82 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava all’interno dell’impianto.

A rendersi conto della situazione sono stati i bagnini, che sono intervenuti tempestivamente avviando le manovre di rianimazione e allertando il 112. All’arrivo dei sanitari, le operazioni di rianimazione sono proseguite senza sosta fino a quando il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Un intervento rapido e coordinato che si è rivelato decisivo.

L’82enne, una volta stabilizzato e tornato cosciente, è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea per ulteriori accertamenti e cure. Le sue condizioni, al momento del trasferimento, risultavano stabili.

LEGGI ANCHE: Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook