Anziano accusa un malore in piscina: rianimato e salvato

L’uomo ha avuto un arresto cardiaco, decisive le manovre dei bagnini e dei sanitari

Anziano accusa un malore in piscina

Attimi di grande apprensione ieri mattina, poco dopo mezzogiorno, alla piscina di via Trieste a Rivarolo Canavese. Un uomo di 82 anni ha accusato un grave malore mentre si trovava all’interno dell’impianto.

A rendersi conto della situazione sono stati i bagnini, che sono intervenuti tempestivamente avviando le manovre di rianimazione e allertando il 112. All’arrivo dei sanitari, le operazioni di rianimazione sono proseguite senza sosta fino a quando il cuore dell’uomo ha ripreso a battere. Un intervento rapido e coordinato che si è rivelato decisivo.

L’82enne, una volta stabilizzato e tornato cosciente, è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Ivrea per ulteriori accertamenti e cure. Le sue condizioni, al momento del trasferimento, risultavano stabili.
