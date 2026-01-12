Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio. Una vera e propria tragedia quella che ha colpito il carabinieri di 43 anni morto nel Torinese. Profondo lutto per l’Arma.

Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio

E’ stato stroncato con indosso la divisa Domenico Castiello, scomparso l’altra sera sera. I colleghi presenti sono intervenuti immediatamente, allertando anche il 118. Ma nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario per il sottufficiale non c’è stato nulla da fare.

Originario della provincia di Caserta, Castiello prestava servizio nella stazione dei carabinieri di Racconigi dal 2019, reparto che fa capo alla Compagnia di Savigliano. In precedenza aveva operato a Carmagnola, maturando un’esperienza professionale che lo aveva portato a diventare una presenza solida e affidabile sul territorio.

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente tutto il Piemonte e l’Arma intera, che piange un proprio valido operatore. In pochi anni era riuscito a farsi conoscere e apprezzare, instaurando un rapporto di fiducia con cittadini e istituzioni.

