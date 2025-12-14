Uomo stroncato da un infarto, il cane lo veglia e muore di fame. La tragedia si è consumata in una casa isolata.

Uomo stroncato da un infarto, il cane lo veglia e muore di fame

Tragedia della solitudine nel Torinese, a Meana di Susa, dove un uomo di 51 anni e il suo animale sono stati trovati senza vita all’interno dell’abitazione in cui vivevano. In una zona isolata lungo la strada provinciale 172, che conduce al Colle delle Finestre.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto da diversi giorni, probabilmente per un malore improvviso, un infarto. Accanto a lui è rimasto il cane, che avrebbe tentato a lungo di richiamare l’attenzione del padrone, arrivando anche a morderlo nel tentativo di svegliarlo. I segni riscontrati sul corpo dell’uomo, come riferito dal medico legale, sarebbero infatti compatibili con i morsi dell’animale e non con altre cause violente.

In un contesto particolarmente isolato, nessuno si è accorto di niente, nemmeno dei lamenti del cane. Rimasto solo, senza cibo né acqua, anche l’animale è morto dopo giorni di agonia accanto al padrone.

L’allarme

L’allarme è scattato quando la sorella dell’uomo, che vive lontano e non riusciva a mettersi in contatto con lui da giorni, ha chiesto un controllo. I soccorritori hanno fatto la tragica scoperta non appena hanno aperto la porta.

LEGGI ANCHE: Muore in casa a 56 anni: cadavere trovato dopo quattro mesi

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook