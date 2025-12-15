Seguici su

Addio a nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni

Avrebbe compiuto 103 anni a febbraio

Portula piange nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni. Di origini venete, negli anni Cinquanta aveva aperto un negozio di elettrodomestici a Pray.

Caterina Dal Ponte vedova Botto, avrebbe compiuto 103 anni a febbraio. Il suo funerale è stato celebrato martedì e la comunità ha dimostrato il suo affetto ai figli Luisella e Eraldo e a tutti i familiari. Lo riporta Notizia Oggi 

