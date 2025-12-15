CronacaValli Mosso e Sessera
Addio a nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni
Avrebbe compiuto 103 anni a febbraio
Addio a nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni.
Addio a nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni
Portula piange nonna Caterina: se n’è andata a 102 anni. Di origini venete, negli anni Cinquanta aveva aperto un negozio di elettrodomestici a Pray.
Caterina Dal Ponte vedova Botto, avrebbe compiuto 103 anni a febbraio. Il suo funerale è stato celebrato martedì e la comunità ha dimostrato il suo affetto ai figli Luisella e Eraldo e a tutti i familiari. Lo riporta Notizia Oggi
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Una comunità in lutto per la giovane maestra stroncata dalla malattia
Cronaca23 ore fa
Uomo stroncato da un infarto, il cane lo veglia e muore di fame
Video3 giorni fa
La lunghissima coda in superstrada dopo l’incidente con auto ribaltata – VIDEO
Circondario3 giorni fa
Schianto tra due auto in superstrada, una si ribalta e finisce nella corsia opposta
Circondario2 giorni fa