Auto si ribalta fuori strada: conducente in ospedale. E’ accaduto ieri mattina lungo la provinciale sulla sponda destra Sessera tra Pray e Crevacuore.

Auto si ribalta fuori strada: conducente in ospedale

Era da poco passate le 8, quando un automobilista ha perso il controllo della propria vettura lungo la Provinciale 235. Procedeva in direzione Crevacuore lungo la sponda destra del Sessera e si trovava nel tratto di strada in uscita da Pray, poco prima dell’ecostazione in località New York.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente, che si è concluso con l’automobile che si è fermata, ribaltata, nella vegetazione a bordo strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118. Il personale sanitario ha preso in cura l’uomo alla guida, portandolo al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per gli accertamenti. Fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi.

Notevoli i danni al mezzo, che è stato tirato fuori dalla vegetazione con una autogru prima di essere portato via da un carro attrezzi.

LEGGI ANCHE: Auto ribaltata sulla Settimo Vittone

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook