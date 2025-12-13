Bimba di tre mesi morta in autostrada, sotto torchio il conducente del furgone. Intanto si cerca l’auto che ha poi investito la piccola dopo il primo scontro.

Bimba di tre mesi morta in autostrada, sotto torchio il conducente del furgone

È indagato per omissione di soccorso il dipendente di una ditta della zona ritenuto coinvolto nel tragico incidente nel quale ha perso la vita la piccola Lucia Tonino. Proprio ieri la bimba avrebbe compiuto 3 mesi,

L’uomo, al volante di un furgone aziendale, aveva inizialmente riferito alla polizia di aver urtato un cinghiale. Versione che non ha retto ai primi riscontri.

Gli investigatori lo avrebbero incalzato dopo una verifica sui dati del sistema di tracciamento del veicolo. Dati che segnalavano una sosta in corrispondenza dell’area dove è avvenuta la tragedia. Il mezzo presentava danni significativi, ma non aveva traccie biologiche riconducibili ad animali selvatici. Inoltre alcuni presenti avrebbero notato il furgone vicino alla scena, fermo sulla corsia d’emergenza prima di ripartire.

Tragica carambola

Una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, tenta di ricostruire quanto accaduto. Un’auto avrebbe iniziato la svolta per l’area di sosta, costringendo la vettura su cui viaggiava la mamma di Lucia a sterzare per evitarla. Il furgone avrebbe urtato l’auto della donna, proiettandola con violenza all’interno della piazzola. Il veicolo, fuori controllo, avrebbe colpito segnaletica e alberi, fermandosi poi in una siepe.

Nell’impatto la piccola sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo, finendo sulla prima corsia dell’autostrada. Resta da chiarire un punto cruciale: se la neonata sia stata investita dal furgone prima o dopo che questo ripartisse. Gli inquirenti ritengono che il conducente possa non essersi reso conto della bimba sull’asfalto, ma questo non lo esonererebbe dall’omissione per l’incidente.

Un’altra auto coinvolta

Un’ulteriore incertezza riguarda le condizioni della piccola dopo il primo impatto. Un altro veicolo l’avrebbe investita successivamente e anche questo automobilista sarebbe già stato individuato. L’autopsia, già disposta, dovrà stabilire se Lucia fosse ancora viva prima del secondo urto. Un primo esame esterno farebbe pensare che la neonata fosse già deceduta, ma solo l’esame definitivo chiarirà l’esatta dinamica.

