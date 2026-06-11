Allevatore travolto da una mucca: ricoverato in codice rosso

Allevatore travolto da una mucca: ricoverato all’ospedale in codice rosso. Momenti di paura in una cascina: un giovane ha battuto la testa con violenza.

Allevatore travolto da una mucca

Brutto incidente martedì mattina in una caascina alla periferia di Chiusa Pesio, paese del Cuneese. Un 30enne è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un’azienda agricola. Il giovane, collaboratore dei titolari della cascina, è stato colpito da una mucca nella stalla ed è caduto pesantemente a terra. L’impatto gli ha fatto perdere conoscenza per alcuni minuti e gli ha causato traumi a testa e torace.

Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati un elicottero del 118 partito da Torino e un’ambulanza medicalizzata da Cuneo. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente nella stalla prima del trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce in codice rosso.

Dalle informazioni raccolte nelle ore successive all’incidente, il ferito risulta cosciente e non intubato. Le sue condizioni restano sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Grande apprensione tra i colleghi e i presenti sul luogo dell’incidente.

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