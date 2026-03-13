Si infilza l’avambraccio con una forbice: trasportato in ospedale. Incidente sul lavoro avvenuto a Masserano.

Infortunio sul lavoro a Masserano: operaio ricoverato

Paura in azienda l’altra mattina a Masserano, nel Biellese, dove si è verificato un infortunio sul lavoro che ha coinvolto un uomo di 31 anni. L’episodio è avvenuto durante lo svolgimento delle normali attività lavorative.

Secondo le prime informazioni disponibili, il trentunenne si sarebbe ferito accidentalmente infilzandosi l’avambraccio con una forbice. L’incidente ha subito fatto scattare l’allarme e sul posto sono stati richiesti i soccorsi.

Gli operatori sanitari intervenuti hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’accaduto e, dopo una prima valutazione delle condizioni dell’uomo, hanno disposto il trasferimento al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Fortunatamente, da quanto si apprende, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i carabinieri, insieme al personale dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), che hanno avviato gli accertamenti previsti in questi casi. Gli operatori sono ora al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità o irregolarità legate alle condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

