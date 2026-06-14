Tragedia in autostrada: un morto e tre feriti gravi. Fatale lo scoppio di uno pneumatico lungo la Torino-Aosta.

Tragedia in autostrada

E’ drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto l’altra sera, intorno alle 20, sulla A5 Torino-Aosta all’altezza dello svincolo di Volpiano sulla carreggiata in direzione Torino.

Una Fiat Croma con quattro persone a bordo ha perso aderenza a causa dell’esplosione di una ruota. L’auto ha sfondato le barriere laterali, uscendo di strada e ribaltandosi nei campio adiacenti.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto le ambulanze del 118, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Per uno dei passeggeri non c’è stato nulla da fare: i medici hanno constatato il decesso sul posto. I pompieri hanno lavorato tra le lamiere per liberare due persone rimaste intrappolate nell’abitacolo, mentre i sanitari stabilizzavano i feriti.

Tre spravvissuti

Tre i sopravvissuti, trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Il ferito più grave è stato trasferito in elisoccorso al Cto di Torino. Mentre gli altri due sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con la A5 chiusa in direzione Torino per consentire le operazioni di soccorso e l’intervento dell’elicottero.

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