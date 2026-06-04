Camion a fuoco in autostrada: caos sulla A26. Notevoli disagi l’altro giorno sullaa Genova-Gravellona, nel tratto compreso tra Stresa e Brovello-Carpugnino.

Camion a fuoco in autstrada

Da un mezzo pesante in transito si sono infatti alzate fiamme molto alte, visibili anche a svariati metri di distanza. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo e bordo strada e immediatamente sono stati avvisati i soccorsi. Ben presto si sono formate lunghe code.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del Comando di Verbania, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della carreggiata. L’intervento ha richiesto la temporanea gestione del traffico per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

A supporto delle operazioni è intervenuta anche la polizia stradale di Romagnano, che ha coordinato la viabilità. L’incendio ha causato diversi chilometri di coda e pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso il Verbano-Cusio-Ossola.

Non risultano persone ferite e le cause del rogo sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. La colonna di fumo e la presenza dei mezzi di soccorso hanno però creato momenti di forte apprensione tra gli automobilisti di passaggio.

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