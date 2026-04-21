Attualità
Dopo l’incendio a Vigliano due famiglie sfollate
Rientrate tutte le altre famiglie
Due famiglie sfollate dopo il rogo di venerdì in un condominio a Vigliano. Due gli alloggi interessati dall’incendio divampato nel condominio di via Milano. Il sindaco Cristina Vazzoler ha firmato l’ordinanza, prima del rientro i due appartamenti dovranno essere ripristinati. Le famiglie sfollate sono ospitate da parenti.
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