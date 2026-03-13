Nella giornata dell’11 marzo 2026, il Maresciallo Vittorio LUCENTI ha assunto ufficialmente il prestigioso incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Masserano. Originario della provincia di Teramo, il Maresciallo LUCENTI rappresenta la nuova generazione di sottufficiali dell’Arma.

Carabinieri: Il maresciallo Vittorio Lucenti comandante a Masserano

Nonostante la giovane età, il suo curriculum vanta già esperienze operative di rilievo in contesti territoriali complessi e variegati: ha infatti prestato servizio presso le Stazioni distaccate di Marina di Ravenna (RA) e di Napoli Poggioreale (NA), maturando una solida competenza professionale e una spiccata attitudine al rapporto con il cittadino. L’insediamento è stato suggellato da una breve ma significativa cerimonia alla presenza dei militari della Stazione.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Biella, Colonnello Marco GIACOMETTI, ha voluto sottolineare l’importanza del momento apponendo personalmente sull’uniforme del Maresciallo il distintivo “omerale”, il fregio da braccio che identifica formalmente il Comandante di Stazione, pilastro della presenza dell’Arma sul territorio. Al Maresciallo Vittorio LUCENTI vanno gli auguri di buon lavoro e i più sentiti auspici di ogni successo professionale da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Biella, certi che saprà interpretare al meglio il delicato ruolo di presidio di legalità e sicurezza al servizio della comunità di Masserano.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook