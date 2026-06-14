Incidente sullo scivolo della piscina, poliziotto salva un ragazzo

Incidente sullo scivolo della piscina. Un poliziotto salva un giovane di 14 anni che ha picchiato la testa ed è stato preda di alcune crisi convulsive.

Incidente sullo scivolo della piscina

Tanta paura ieri pomeriggio in un impianto sportivo di Valdengo. Un ragazzo si stava divertendo sullo scivolo, quando è caduto e ha picchiato violentemente la testa. L’impatto gli ha anche provocato le convulsioni.

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Determinante è stato l’intervento di un agente fuori servizio, che si trovava anche lui in piscina. L’uomo ha prestato i primi soccorsi al giovane, applicando le necessarie manovre di assistenza e rimanendogli accanto sino all’arrivo dell’ambulanza. Il personale medico ha poi trasportato lo sfortunato 14enne all’ospedale Degli Infermi di Ponderano per tutti gli accertamenti di rito.

(Immagine d’archivio)

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