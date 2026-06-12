Lite ieri sera in centro a Biella: identificati due giovani.

Lite ieri sera in centro a Biella: identificati due giovani

Alcuni giovani ieri sera sono stati notati in via Italia mentre litigavano animatamente. Poi si sono spostati in piazza Duomo. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri e c’è stato il fuggi fuggi. I carabinieri hanno identificato comunque due giovani con precedenti.

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