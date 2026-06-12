Seguici su

AttualitàBiella

Lite ieri sera in centro a Biella: identificati due giovani

Lite per futili motivi

Pubblicato

11 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Lite ieri sera in centro a Biella: identificati due giovani.

Lite ieri sera in centro a Biella: identificati due giovani

Alcuni giovani ieri sera sono stati notati in via Italia mentre litigavano animatamente. Poi si sono spostati in piazza Duomo. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri e c’è stato il fuggi fuggi. I carabinieri hanno identificato comunque due giovani con precedenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *