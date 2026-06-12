Seguici su

AttualitàBasso Biellese

Donna ubriaca si addormenta in cortile a Salussola

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Pubblicato

13 secondi fa

il

Donna di 53 anni ubriaca scatena l'inferno al pronto soccorso. Con ogni probabilità per lei scatterà l'ennesima denuncia
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Donna ubriaca si addormenta in cortile a Salussola.

 

Intervento dei carabinieri ieri a Salussola. Nel cortile di una casa è stata trovata una donna che dormiva. Era ubriaca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna non necessitava di aiuto.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *