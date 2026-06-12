AttualitàBasso Biellese
Donna ubriaca si addormenta in cortile a Salussola
Sul posto sono intervenuti i carabinieri
Donna ubriaca si addormenta in cortile a Salussola.
Intervento dei carabinieri ieri a Salussola. Nel cortile di una casa è stata trovata una donna che dormiva. Era ubriaca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La donna non necessitava di aiuto.
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