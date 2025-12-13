Auto ribaltata sulla Settimo Vittone. Grande paura questa mattina per un incidente che in molti avrà richiamato alla memoria la tragedia di poco più di due mesi fa. Quando nel medesimo tratto di strada perse la vita una giovanissima ragazza di appena 18 anni.

Auto ribaltata sulla Settimo Vittone

Questa volta il sinistro è avvenuto subito dopo la galleria, in direzione Borgofranco, all’altezza del bivio che porta a Chiaverano e al Lago Sirio, intorno alle 8.45.

Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato il fatto, quel che è certo che è una vettura, una Mini, si è letteralmente ritrovata a testa in giù. Probabilmente un attimo di distrazione oppure una mancata precedenza, peraltro in un tratto in un spesso la macchina viaggiano a velocità sostenuta nonostante i limiti.

Sul posto sono arrivati il personale medico del 118, ma fortunatamente pare che nessuno abbia riportato ferite. E i carabinieri. I militari si sono occupati dei rilievi del caso e dovranno ora stabilire l’esatta dinamica.

LEGGI ANCHE: Auto si ribalta sulla Settimo Vittone, muore ragazza di 18 anni

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook