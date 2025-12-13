Droga nel bocchettone dell’auto e nel cuscino: arrestato un 65enne. Sequestrati oltre 500 grammi di cocaina, crack e marijuana. L’uomo nascondeva tutto in modo ingegnoso e portava con sé oggetti atti a offendere.

Droga nel bocchettone dell’auto

Un controllo di routine da parte dei carabinieri si è trasformato in una operazione anti-droga di rilevanti dimensioni. Nei giorni scorsi una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ivrea ha fermato a Loranzè, sulla SP222, l’auto guidata da un uomo già noto alle forze dell’ordine.

Inizialmente, il controllo ha portato al rinvenimento di una mazza in legno e una frusta del tipo “nervo di bue” all’interno del veicolo. Questo ritrovamento è stato sufficiente per deferire l’automobilista per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Tuttavia, il palese stato di nervosismo dell’uomo ha spinto i militari ad effettuare un’ispezione più accurata. L’intuizione si è rivelata fondata: gli operatori hanno scoperto due buste di plastica occultate in un bocchettone di aerazione del cruscotto. All’interno delle buste circa mezzo chilo di droga, quasi 1.200 euro in contanti e un paio di smartphone.

Altra droga nel cuscino

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti di spaccio. Nella casa dell’uomo, i carabinieri hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente: 42 grammi di crack e 5 grammi di marijuana, nascosti in un cuscino. Rinvenuto anche un bilancino di precisione.

Il 65enne è stato pertanto immediatamente arrestato e portato nel carcere di Ivrea. E’ accusato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”.

