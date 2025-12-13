Donna investita mentre attraversa la strada. L’incidente si è verificato ieri, venerdì 12 dicembre, a Biella nelle vicinanze del Liceo Scientifico “Amedeo Avogadro”.

Mancavano pochi minuti alle 11.30 del mattino, quando qualcuno, probabilmente un passante che ha assistito alla scena, ha lanciato l’allarme. Segnalando alle forze dell’ordine che una giovane era stata appunto investita da una vettura mentre stava attraversando la strada.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale e il personale del 118. I medici hanno prestato alla ragazza le prime cure del caso e poi l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Degli Infermi di Ponderano. Dove è entrata in codice giallo.

Gli agenti hanno poi effettuato i rilievi necessari, in modo tale da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e le responsabilità.

