Veleno per gatti in una ciotola nel cortile. Ennesimo episodio di violenza contro animali piccoli e indifesi, impossibilitati a fare del male a qualcuno. E’ successo ieri sera a Sandigliano.

A dare l’allarme è stata una giovane donna, di 21 anni. Ha allertato i carabinieri segnalando la presenza di una sostanza sospetta nella ciotola per il gatto che tiene appunto nel cortile. I militari si sono recati sul posto e hanno subito recuperato la ciotola e il materiale contenuto per effettuare gli esami del caso e stabilire di cosa si tratti.

Hanno poi raccolto la testimonianza della ragazza, che ha spiegato loro come già in passato fossero emersi episodi poco edificanti legati al suo animale.

Spetta ora ai carabinieri, dopo le verifiche sulla sostanza, stabilirne la provenienza e capire chi è l’eventuale responsabile.

