Una comunità in lutto per la giovane maestra stroncata dalla malattia. Ieri la cerimonia funebre della donna, morta ad appena 49 anni.

Parenti, amici e tanti bambini erano presenti per dare l’ultimo saluto a Rosanna Donnola. Residente a Brandizzo, nel Torinese, è mancata in una stanza dell’Hospice di Foglizzo, dove da qualche tempo era ricoverata in seguito al brutto male che non le ha lasciato scampo.

Insegnante apprezzata e ben voluta da genitori e alunni. Dopo il diploma magistrale, iniziò la sua carriera nelle scuole materne, trasferendosi poi alle elementari. La sua dedizione all’educazione l’ha resa non solo un’insegnante, ma un punto di riferimento per tante famiglie. Ha infatti contribuito alla crescita di molti bambini e ragazzi in un periodo fondamentale della loro vita.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra chi l’ha conosciuta e apprezzata. Aveva sempre pronto un sorriso, una parole gentile e in molti ricorderanno per sempre la sua disponibilità verso il prossimo.

