Ladri bloccati a Biella: denunciati per ricettazione

La costante azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Biella ha portato, con ogni probabilità, a sventare ulteriori furti, questa volta a danno dei negozi. Nel tardo pomeriggio di alcuni giorni fa una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Biella ha notato e fermato a Gaglianico, una Peugeot 208 di colore grigio sospetta.

A bordo vi erano tre cittadini sudamericani di età tra i 40 ed i 20 anni, tutti con precedenti di polizia e provenienti dalla Provincia di Varese.

Già alla domanda di cosa facessero a Biella non hanno saputo fornire risposte convincenti, ed i sospetti si sono confermati quando, perquisendo l’auto, i Carabinieri hanno trovato nascosta sotto un sedile una borsa foderata all’interno con carta d’alluminio, una tecnica spesso utilizzata per eludere i dispositivi antitaccheggio.

Bottino

Nel bagagliaio invece sono stati trovati decine di prodotti per l’igiene personale e cosmetici, tutti con etichetta antitaccheggio, per un valore stimato di circa € 2.000, per i quali i tre non erano in grado di presentare degli scontrini o comunque dimostrare che fossero stati legittimamente acquistati. Tutta la merce è stata quindi sequestrata e sono in corso indagini per ricostruire da dove sia stata asportate, mentre i tre uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Biella per il reato di ricettazione in concorso, oltre che proposti per la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio da parte del Questore, così da impedirgli di tornare nel territorio provinciale, visto che la loro presenza è stata ritenuta non giustificata e finalizzata alla commissione di reati. Infine, il 21enne alla guida è stato multato perché non ha mai conseguito la patente, mentre il 40enne proprietario del veicolo è stato multato per avergli appunto consentito la guida pur se privo di patente.

