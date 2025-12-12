L’ex sindaco di Viverone: “Servono lavori al piazzale Lido”

Questa amministrazione si è trovata, a Maggio 2024, dopo l’approvazione del conto Consuntivo del 2023, un avanzo di amministrazione di 333.147,45 lasciato dalla precedete amministrazione della quale ero Sindaco. Erano soldi, per Legge, da spendere per investimenti, quindi anche per asfalti.

L’avanzo di amministrazione del 2024 è stato di € 196.000, anche questi usabili per investimenti e quindi anche per asfalti.

Recentemente questa amministrazione ha contratto un mutuo di € 60.000 dei quali € 25.000. per asfalti.

Dopo due estati, una parte di tutti questi soldi non erano sufficienti per mettere qualche palata di asfalto sulle buche del piazzale? anche considerando che contemporaneamente alla recente riasfaltatura di parte del lungo, la ditta degli asfalti era sul posto, anzi, aveva iniziato i lavori di scorticatura del piazzale, interrotti senza chissà perché, e lasciando aperta, come ben visibile, la parte scorticata.

Le radici dei pini marittimo lungo lago vengono tolte ogni 4/5 anni con relativa riasfaltatura, questo dovuto al fatto che questi pini hanno le radici superficiali.

Renzo Carisio consigliere comunale

