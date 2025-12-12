Italiani pronti ad acquistare: attenti al compra ora e paga dopo

Con l’arrivo del Natale gli italiani, pur sentendo il peso dell’aumento dei costi, sono pronti a concedersi qualche spesa in più. Secondo la ricerca ‘Giornata Senza Debiti’ che IPSOS ha realizzato per KRUK Italia”*, l’80% della popolazione avverte la pressione del caro-vita, ma quasi 1 italiano su 4 guarda con fiducia al futuro, convinto che la situazione economica possa migliorare. Un ottimismo che sicuramente può dare una spinta agli acquisti natalizi degli italiani: spese che l’esperto del debito KRUK invita ad affrontare con criterio e prestando attenzione in particolare al Buy Now Pay Later (BNPL), che nel nostro Paese, complice la sua facilità di accesso e utilizzo, è molto utilizzato.

Considerando che, secondo la ricerca, il 37% degli intervistati non riuscirebbe a far fronte con risorse proprie a un imprevisto da 1.000€, il ‘qui e ora’ merita prudenza quando mettiamo mano al portafoglio nell’attuale situazione economica.

BNPL: un’abitudine diffusa, ma spesso sottovalutata

Dato che il Buy Now Pay Later è sempre più diffuso fra gli italiani tanto che, il 4% di chi lo utilizza, lo destina a spese essenziali come la spesa alimentare – comportamento preoccupante che può essere indice di precarietà economica e sociale – KRUK Italia mette in guardia sull’uso disinvolto di questi nuovi metodi di pagamento: in particolare il BNPL, che consente di suddividere l’importo in più rate senza interessi, porta facilmente all’accumulo di molteplici rate che, pur essendo di importi modesti, nell’insieme possono diventare un problema.

Secondo la ricerca:

1 italiano su 4 conosce e ha utilizzato almeno una volta il BNPL;

conosce e ha utilizzato almeno una volta il BNPL; tra chi usa app dedicate (9%), il 19% dichiara di avere fino a 10 rate attive contemporaneamente ;

dichiara di avere ; il 54% non considera il BNPL un vero finanziamento — una percezione errata, perché si tratta a tutti gli effetti di credito al consumo ;

non considera il BNPL un vero finanziamento — una percezione errata, perché si tratta a tutti gli effetti di ; i più assidui utilizzatori sono i giovani (42%), pur essendo la fascia meno alfabetizzata finanziariamente: il 58% ammette di essere poco o per nulla informato su temi economico-finanziari.

“Questi dati preoccupano perché non vi è consapevolezza tra gli utilizzatori che anche le rate del BNPL sono a tutti gli effetti forme di credito al consumo” – spiega Saverio Costabile Contact Center Manager di KRUK Italia. – “La facilità con cui si usano questi metodi di pagamento porta le persone ad accumulare molte micro-rate, perdendo progressivamente la percezione dell’impegno economico mensile, andando incontro a maggiorazioni dei costi per via delle more applicate alle rate non pagate, e, compromettendo anche la propria valutazione come buon pagatore. Un dato, quest’ultimo, che potrebbe condizionare anche la possibilità di ricevere un prestito più sostanzioso in futuro”

A cosa prestare attenzione quando si utilizza il BNPL

L’assenza di una valutazione oggettiva del proprio budget espone le persone ad indebitarsi. Il BNPL, pur essendo percepito come leggero e immediato, porta i consumatori ad avere mediamente almeno tre rateizzazioni attive, aumentando la vulnerabilità finanziaria delle persone.

Come evitare di esagerare con il BNPL (soprattutto a Natale)

KRUK Italia suggerisce alcune semplici regole di prudenza:

Tenere traccia delle rate mensili , includendole nel proprio bilancio personale.

, includendole nel proprio bilancio personale. Limitare i BNPL attivi se si teme di perderne il controllo.

se si teme di perderne il controllo. Utilizzare il BNPL solo per acquisti specifici e pianificati , evitando di ricorrervi per abitudini quotidiane.

, evitando di ricorrervi per abitudini quotidiane. Gestire risparmi e spese con realismo, monitorando con attenzione il proprio equilibrio finanziario.

È importante mantenere un comportamento attento durante tutto l’anno, ma in questo periodo caratterizzato da un forte incremento degli acquisti, da un’elevata pressione promozionale e offerte last-minute, la prudenza assume un ruolo ancora più centrale. Un’informazione chiara e scelte consapevoli sono essenziali per evitare impegni economici non pienamente valutati, che possono compromettere la serenità delle festività, trasformandole, di fatto, in un “Natale a rate”.

