Sciopero generale a Biella. In trecento a sfilare
Protesta sindacale
Stamattina in trecento hanno sfilato per le vie di biella in occasione dello sciopero generale. Diversi gli interventi dei sindacalisti.
