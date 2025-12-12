Seguici su

Sciopero generale a Biella. In trecento a sfilare

Stamattina in trecento hanno sfilato per le vie di biella in occasione dello sciopero generale. Diversi gli interventi dei sindacalisti.

 

