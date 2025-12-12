AttualitàBiella
Anziana ringrazia la polizia per averle ritrovato l’auto
Storia a lieto fine: non trovava più la vettura fuori dall’ospedale di Biella
Era uscita dall’ospedale di Ponderano e non ha più trovato l’auto. Preoccupato ha chiesto aiuto alla polizia. Protagonista una anziana biellese. Per fortuna l’auto non era stato rubata, ma la donna non si ricordava più dove fosse. Alla fine grazie agli agenti tutto è stato risolto
E così la signora Marinella ringrazia gli agenti dell’U.P.G.S.P. che, con disponibilità e gentilezza, l’hanno aiutata a ritrovare la propria auto smarrita nel parcheggio dell’ospedale.
Per gli agenti un intervento semplice, per chi è in difficoltà un aiuto concreto capace di restituire il sorriso.
