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Addio ad Andrea Cucciola: ha raccontato la malattia sui social

Aveva 47 anni. Lascia la famiglia e due figli

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11 secondi fa

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Addio ad Andrea Cucciola: ha raccontato la malattia sui social

Aveva appena 47 anni, era un commerciante residente in Valsesia. “Valore Vita” era la sua associazione aperta per aiutare tutti coloro che affrontano malattie tumorali.
Si è spento all’Hospice di Gattinara.

Era un vulcano di idee, aveva lanciato la sua attività commerciale legata alla miaccia. E con i suoi video ha dato fiducia a tante persone.

Sabato i funerali a Varallo.

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