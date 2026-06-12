AttualitàFuori provincia
Addio ad Andrea Cucciola: ha raccontato la malattia sui social
Aveva 47 anni. Lascia la famiglia e due figli
Addio ad Andrea Cucciola: ha raccontato la malattia sui social
Aveva appena 47 anni, era un commerciante residente in Valsesia. “Valore Vita” era la sua associazione aperta per aiutare tutti coloro che affrontano malattie tumorali.
Si è spento all’Hospice di Gattinara.
Era un vulcano di idee, aveva lanciato la sua attività commerciale legata alla miaccia. E con i suoi video ha dato fiducia a tante persone.
Sabato i funerali a Varallo.
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