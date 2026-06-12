Addio ad Andrea Cucciola: ha raccontato la malattia sui social

Aveva appena 47 anni, era un commerciante residente in Valsesia. “Valore Vita” era la sua associazione aperta per aiutare tutti coloro che affrontano malattie tumorali.

Si è spento all’Hospice di Gattinara.

Era un vulcano di idee, aveva lanciato la sua attività commerciale legata alla miaccia. E con i suoi video ha dato fiducia a tante persone.

Sabato i funerali a Varallo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook