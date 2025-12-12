Vendita gruppi Gedi e La Stampa: la nota del Pd

AttualitàBiella
La situazione de ‘La Stampa’, uno dei simboli di Torino e del Piemonte e di tutto il gruppo Gedi, necessita assolutamente chiarimenti su almeno due fronti: garanzie sulla tutela dei lavoratori e futuro delle testate del gruppo. Non è pensabile che le istituzioni e il governo siano solo spettatori e per questo motivo presenteremo un’interrogazione urgente per capire come il governo intenda affrontare una vicenda che prefigura gravi rischi in termini di pluralismo dell’informazione italiana e di ricadute occupazionali”.
Così in una nota i parlamentari piemontesi del Pd.
