Investito da un'auto mentre soccorre una volpe ferita. Il violento impatto lo ha sbalzato a una ventina di metri di distanza

Investito da un’auto mentre soccorre una volpe ferita

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la statale 460, nel territorio di Salassa, nel Canavese, poco dopo la mezzanotte e mezza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un metronotte di 35 anni, si sarebbe fermato lungo la carreggiata dopo aver notato una volpe ferita. Voleva prestarle aiuto. In quel momento è stato però travolto da un’auto e scaraventato a una ventina di metri.

Le condizioni dell’uomo hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso: i sanitari lo hanno stabilizzato sul posto e trasportato al Cto di Torino, dove è arrivato in codice giallo. Gli accertamenti hanno evidenziato un trauma cranico, comunque il paziente non è in gravi condizioni e non si trova in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Spetta ora ai militari il compito di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il conducente dell’auto coinvolta è stato sottoposto ai controlli di rito ed è risultato negativo all’alcoltest.

