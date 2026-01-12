Ubriaco fa “ammattire” cittadini e carabinieri. Un singolo individuo protagonista di svariate sceneggiate in giro per il Biellese.

Tra sabato e domenica la medesima persona si è “distinta” per comportamenti particolarmente molesti.

Il primo episodio è accaduto nel parcheggio dell’ospedale Degli Infermi: disturbava e tentava di danneggiare alcune auto. Quando però sono arrivati i carabinieri si era già allontanato.

Poco dopo è stato segnalato aggirarsi in un negozio nelle vicinanze, dove ancora stava creando scompiglio. I militari lo hanno raggiunto e, apparso particolarmente collaborativo, lo hanno accompagnato a casa.

Più tardi una nuova chiamata alle forse dell’ordine è giunta da Piedicavallo, dove l’individuo creare problemi nel bar del paese. I carabinieri hanno riportato la calma e l’uomo se ne è andato a casa.

Ma per poco. Perché nella notte alcuni abitanti hanno contatto il 112 segnalando la presenza di una persona che suonava i campanelli di svariate abitazioni. Rintracciato per l’ennesima volta, è apparso sempre più ubriaco. E’ stato pertanto necessario l’intervento del 118, che lo ha portato al pronto soccorso di Ponderano per le cure del caso.

