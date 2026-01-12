Legnaia in fiamme a Cossato. Momenti decisamente concitati questa mattina in una abitazione di via Paruzza, a Cossato.

Legnaia in fiamme a Cossato

Erano da poco passate le 10 quando il centralino dei vigili del fuoco ha riferito la segnalazione di un incendio che aveva colpito appunto la parte esterna di una abitazione della zona.

Immediatamente una squadra di pompieri si è recata sul posto e ha verificato la situazione. Grazie alla prontezza dei padroni di residenti, il rogo non si è propagato anche in altri settori della casa. E’ invece rimasto confinato della legnaia, che al momento conteneva circa 200 quintali di materiale.

I vigili del fuoco hanno dunque provveduto a spegnere le fiamme a mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti né intossicati.

