Sfiorato un nuovo dramma in montagna. Ancora una valanga sulle alpi valdostane e un altro sciatore travolto, ma per fortuna questa volta non ci sono state vittime, ma soltanto un ferito.

Tanta paura nella tarda mattinata di ieri, domenica 11 gennaio, nell’area fuori pista in prossimità di Plan Maison, a Breuil-Cervinia. Una valanga si è staccata dal versante della montagna e ha appunto travolto uno sciatore, un uomo di 29 anni residente il Lombardia.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto intervenuti il soccorso alpino valdostano e soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. Il giovane è stato individuato semi-sepolto dalla neve e portato in salvo in tempi brevi.

Precauzionalmente è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso e dopo poche ore è stato dimesso: ha riportato alcune contusioni.

L’area interessata dalla slavina è stata poi messa in sicurezza e le ricerche tramte le unità cinofile hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte.

