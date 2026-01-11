AttualitàCircondario
Biella in lacrime per Enrico Finezzi
Distrutta dal dolore la famiglia
Tragedia ieri a Pila dove Enrico Finezzi è stato travolto da una valanga. A trovarlo un cane della Guardia di finanza, ma per lui non c’era più nulla da fare.
Abitava a Candelo dove gestiva un B&B insieme alla madre. La donna ha ricevuto la notizia dal sindaco Paolo Gelone che lo ricorda: “Era un bravo ragazzo, era un grande appassionato di sci”.
Di professione decoratore, aveva aperto un B&B in via Castellengo insieme alla madre. In passato aveva lavorato sempre nell’ambito turistico in Francia.
Nel giugno scorso Enrico Finezzi aveva già perso il padre a cui era particolarmente legato.
