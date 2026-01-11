Carcasse di animali abbandonati nei boschi di Gattinara

Uno scempio ambientale nel cuore dei boschi di Gattinara. È quanto denuncia una cittadina che, durante una passeggiata con il cane, si è trovata davanti a una scena definita “inaccettabile”: carcasse di cinghiali smembrate, con interiora, pelli e teste abbandonate lungo la riva di un torrentello. Gettate come semplici rifiuti.

Tra l’altro, non è la prima volta che resti di animale selvatico vengono ritrovati in zona. Ecco anche alcune immagini realizzate dalla donna che ha avuto la non piacevole avventura di di trovarsi di frontare a questo scenario.