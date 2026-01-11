AttualitàFuori provincia
Carcasse di animali abbandonati nei boschi di Gattinara
La scoperta di una donna che stava portando a passeggio il cane
Uno scempio ambientale nel cuore dei boschi di Gattinara. È quanto denuncia una cittadina che, durante una passeggiata con il cane, si è trovata davanti a una scena definita “inaccettabile”: carcasse di cinghiali smembrate, con interiora, pelli e teste abbandonate lungo la riva di un torrentello. Gettate come semplici rifiuti.
Tra l’altro, non è la prima volta che resti di animale selvatico vengono ritrovati in zona. Ecco anche alcune immagini realizzate dalla donna che ha avuto la non piacevole avventura di di trovarsi di frontare a questo scenario.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità20 ore fa
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
Attualità1 giorno fa
Per Elsa un’altra importante vittoria
Attualità2 giorni fa
Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa
Cronaca3 giorni fa
Agente della penitenziaria muore in un frontale
Attualità11 ore fa